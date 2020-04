Il Bfc si interroga sulla fase due: perché correre nei parchi ma non allenarsi al Galli?

Dal 4 maggio i giocatori professionisti di Serie A verranno visti correre nei parchi? Chissà…

Il Governo ha dato via libera al jogging e alle attività individuali dal 4 maggio, ma per gli sport di squadra la riapertura è stata fissata il 18 maggio. Le società di Serie A si interrogano, perché un calciatore potrebbe andare a correre nel parco e non farlo all’interno dei rispettivi centri tecnici? Come riporta il Carlino, tra queste anche il Bologna, che al Niccolò Galli ha in dotazione diversi campi e una struttura che permetterebbe ai giocatori di allenarsi mantenendo le distanze e con la massima sicurezza. D’altronde, se a Milano, ad esempio, Lukaku andasse a correre in pubblico potrebbero crearsi assembramenti alla visione di un personaggio famoso. Ieri Mitchell Dijks ha postato una foto su Instagram che lo ritrae correre in un parco, ma il Bologna ha fatto sapere che il giocatore si stava allenando all’interno della sua residenza sui colli. Ma resta il problema e, sempre per il Carlino, la dirigenza rossoblù ‘medita di dare compiti di lavoro atletico individualizzati ad ogni calciatore e di spedire i rossoblù al parco a correre e ad allenarsi. Sarebbe un gesto provocatorio. Ma non è escluso che gesti provocatori e toni duri possano uscire dalla riunione di Lega domani’.