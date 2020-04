Il Belgio dice stop, Brugge campione

Si ferma definitivamente il campionato belga, è il primo in Europa a prendere una decisione simile a causa dell’emergenza coronavirus.

Il Consiglio di amministrazione della Lega ha infatti invitato i club a terminare la stagione, una indicazione che dovrebbe diventare ufficiale il 15 aprile. Il Belgio dunque per primo si ferma in maniera definitiva consegnando anche il titolo di campione nazionale al Club Brugge, che al momento dello stop era in testa alla classifica con 15 punti di vantaggio sul Gent. Quante altre leghe seguiranno ora lo stesso esempio?