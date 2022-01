Il 24 aprile 2022 a Bologna ci sarà la “10 colli”

L’Emilia-Romagna è una delle zone che si contraddistingue, maggiormente, per la presenza di cicloamatori, appassionati delle due ruote e amanti dei percorsi a loro dedicati. Le gare ciclistiche sono un marchio del nostro territorio. Un momento...

Redazione TuttoBolognaWeb

L’Emilia-Romagna è una delle zone che si contraddistingue, maggiormente, per la presenza di cicloamatori, appassionati delle due ruote e amanti dei percorsi a loro dedicati. Le gare ciclistiche sono un marchio del nostro territorio. Un momento propizio anche per condividere la propria passione con altre persone amanti della bicicletta, dov’è possibile, ad esempio, scambiare utili informazioni sui migliori prodotti e accessori mtb per la cura della stessa.

Nella classifica delle dieci città con la migliore sostenibilità urbana ben tre sono emiliano-romagnole, oltre alla presenza di altre località, come ad esempio Pesaro, limitrofe alla nostra regione. Un punto di riferimento per i cicloamatori è rappresentato da Bologna, capoluogo di regione e crocevia di fondamentale importanza per l’intera Italia Centrale.

Ciclismo: una grande passione emiliano-romagnola

Nella città felsinea è presente, da oltre 80 anni, il Circolo Dozza, un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini bolognesi. Nato come circolo per il dopolavoro dei dipendenti dell’azienda dei trasporti pubblici locale, si è evoluto nel tempo ed è diventato un autentico punto di riferimento per la vita sociale e culturale bolognese, con attività e manifestazioni d’interesse per l’intera comunità regionale.

Iniziative di grande impatto sociale, in grado di fortificare il senso di collettività, elemento particolarmente importante in una fase storica come quella attuale, dove, emergenza sanitaria permettendo, la voglia di riunirsi e condividere le proprie passioni si è amplificata ulteriormente. E lo sport, in tal senso, è un grandissimo volano come collante sociale, un mezzo potentissimo per avvicinare persone con interessi comuni.

E il ciclismo, in tal senso, rappresenta uno degli sport prediletti dai cittadini emiliano-romagnoli, da sempre estremamente appassionati delle due ruote. Non è un caso che uno dei più grandi ciclisti della storia italiana, Marco Pantani, provenga dalla nostra regione, che ospita una delle più importanti manifestazioni cicloamatoriali presenti lungo lo Stivale: la “Dieci Colli”.

Questa importante manifestazione ciclistica va in scena dal 1985, quando parteciparono poco meno di 300 cicloamatori e ad aggiudicarsi la manifestazione fu Walter Diegoli, e vivrà la sua trentasettesima edizione il prossimo 24 aprile: per iscriversi basta accedere al sito dedicato alla gara ciclistica e prendere parte a quella che, ad oggi, rappresenta la più importanta gara amatoriale su due ruote della nostra regione.

La storia della “Dieci Colli” e la nuova edizione 2022

Guardando alle tante manifestazioni disputate, si evince come la “Dieci Colli” di strada ne abbia fatta davvero molta. Nell’arco di quindici anni, infatti, riuscì a passare dalle poco meno di 300 persone del 1985 alle oltre 3300 del 2002, record di presenze nella storia della corsa. Presenze che, seppur in leggero calo, si mantenevano costantemente sopra o attorno alle 2000 unità in epoca pre-covid, ospitando svariati cicloamatori provenienti oltre i confini nazionali.

Un leggero calo di presenze, rispetto a quelle fatte registrare nei primi anni del nuovo millennio, dovuto ad una gara che, col passare del tempo, si è fatta sempre più competitiva, calamitando l’interesse di veri e propri “cultori” della bicicletta. Ma è bene rimarcare come lo spirito della “Dieci Colli”, al di là dell’importante aspetto agonistico, resti, in primis, quello sociale, il desiderio di riunire gli appassionati delle “due ruote” per condividere un’esperienza genuina e sana qual è il ciclismo.

L’avvento della pandemia ha portato alla cancellazione dell’edizione del 2020, unico anno sin qui, dal momento della nascita della “Dieci Colli”, che non si è disputata la manifestazione ed ad un inevitabile calo di iscrizioni per l’edizione dell’anno appena andato in archivio, andata in scena lo scorso 17 ottobre.

L’edizione del 2022, invece, tornerà nella classica versione primaverile, con l’auspicio che una rondine faccia davvero primavera e gli appassionati, nella massima sicurezza, possano godersi una giornata di grande ciclismo e convivialità.