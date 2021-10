Igor Kolyvanov: “Zeman mi ha ispirato. Bologna? Grande città”

"Smesso di giocare ho preso il patentino UEFA Pro e ho iniziato a lavorare nelle selezioni giovanili della Russia: Under 17, Under 19, Under 21. Ho allenato l'Ufa per tre anni e mezzo portando la squadra dalla terza alla prima divisione. Ho condotto il Torpedo Mosca dalla terza alla seconda divisione vincendo il campionato. L'anno scorso ho allenato in Armenia, all'Ararat, eravamo secondi in classifica e poi col Covid sono nati i problemi. Attualmente non ho una squadra, vado spesso in TV come esperto per analizzare il campionato".