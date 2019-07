Ieri sera lo spettacolo “Caro Bologna ti scrivo”

“Grande successo e affluenza di pubblico ieri sera in Piazza Verdi per lo spettacolo “Caro Bologna ti scrivo” primo evento del ricco programma di iniziative per celebrare il 110° anniversario della fondazione del Club. La serata organizzata da Bologna Fc 1909 e Dams Lab – Università di Bologna e condotta da Giorgio Comaschi, ha visto avvicendarsi sul palco Gabriele Pasini, Laura Dondoli e Alessandro Pilloni, che attraverso la lettura di testi delle grandi penne che hanno raccontato le gesta dei rossoblù hanno regalato alla platea un tuffo nei 110 anni di storia del Bologna. Oratore d’eccezione Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact che dal palco ha letto un brano di Pierpaolo Pasolini.”

Lo rende noto il sito ufficiale della società rossoblù.