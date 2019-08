Ieri Bigon e Fenucci hanno parlato con Pulgar

Erick Pulgar, come vi avevamo anticipato ieri, è rientrato in Italia martedì e ieri ha raggiunto i suoi compagni in ritiro. Una mossa molto apprezzata dalla dirigenza rossoblù.

Come riporta il Resto del Carlino, ieri sera l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il direttore sportivo Riccardo Bigon hanno avuto un colloqui con il giocatore, sul quale pende come noto la clausola rescissoria da 12-15 milioni. Ad oggi, secondo il quotidiano, non sarebbero arrivate offerte concrete sul tavolo del Bologna (interessamenti di West Ham, Siviglia, Fiorentina e Milan), ma chiaramente la clausola fa ancora paura perché il Bologna avrebbe le mani legate se qualche club la coprisse col consenso di Pulgar. C’è di più, per il Carlino non dovrebbe esserci una trattativa per ritoccare l’ingaggio di Pulgar alzando la clausola, soprattutto se il giocatore avesse l’idea di andarsene.