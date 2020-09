Intercettato dai microfoni Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic ha parlato della vittoria del suo Milan contro il Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic:

“Sono come Benjamin Button, nato vecchio e muoio giovane. Stiamo lavorando bene, ma ancora si vede che non siamo ancora al 100 per cento, abbiamo commesso alcuni errori banali che non sono nel nostro dna. Era importante vincere alla prima e cominciare col piede giusto”.