Ibrahimovic andrà ad abitare sui colli bolognesi?

Ormai a Bologna è scoppiata una vera e propria Ibra-mania.

C’è chi giura che sia già tutto fatto, altri lo danno invece sicuro al Milan. Qualcuno lo avrebbe visto al Marconi in compagnia di Marco Di Vaio un paio di sere fa, altri ancora in centro a Milano con uno spritz in mano. Ovunque andrà, Ibra ha comunque scatenato un nuovo entusiasmo in città. L’ultimo sussurro a proposito del campione svedese, come ha riportato questa mattina il collega Matteo Dalla Vite della Gazzetta dello Sport, riguarda il settore immobiliare: “Ibra ha già trovato casa”……ma dai, ci verrebbe da rispondere. E dove? “Sui colli, una villa sui colli”. Sarà vero? Non sarà vero? Cremonini potrebbe pure scriverci una canzone. Ma l’importante, come diceva qualcuno di molto saggio, è continuare a sognare.