Iachini: “Diamo merito a Orsolini”

Beppe Iachini ha vissuto momenti concitati nel finale di partita cercando di gestire l’ultima punizione del Bologna. Il tecnico ha chiesto a Chiesa di marcare Svanberg al limite dell’area, ma nessuno ha poi sostituito il giocatore viola in barriera, lì poi è passata la punizione di Orsolini.

“Abbiamo fatto una partita dispendiosa, non potevamo lasciare due giocatori liberi fuori area liberi in quella situazione – ha affermato Iachini – Dovevamo spostare qualcuno in barriera al posto di Chiesa semmai, lui doveva rimanere fuori per chiudere un passaggio indietro. Va comunque dato merito a chi ha calciato la punizione”.

Ancora Iachini: “Possiamo fare meglio in fase di possesso palla, su alcuni concetti e alcuni movimenti. Però siamo rimasti compatti, non abbiamo mai perso le distanze, sono aspetti positivi. Mihajlovic? Avrei voluto abbracciarlo ma non potevo, ci sono state parole di affetto di entrambi. Sono contento di averlo visto in panchina”.