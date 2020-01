Iachini: “Conosciamo la forza degli avversari”

Derby dell’Appennino molto importante quello di domani, il Bologna cerca ulteriore continuità di risultati e una vittoria che manca dal 2012, la Fiorentina invece vuole risalire dopo l’esonero di Montella e l’arrivo di Iachini. Proprio il neo tecnico ha parlato in conferenza stampa sui suoi prossimi avversari:

“Conosciamo bene la forza del Bologna – ha ammesso – Mihajlovic ha fatto un grande lavoro e ha plasmato il Bologna, squadra figlia del suo atteggiamento. Loro si conoscono ormai bene, noi dobbiamo andare in campo e fare una grande prestazione in entrambe le fasi. Non dovremo mai perdere le distanze tra i reparti”.