I Veterani renderanno omaggio a Fogli

Un memorial per ricordare Romano Fogli

Dopo il torneo di Bolzano, dove i Veterani rossoblù hanno ottenuto un secondo posto, i ragazzi del presidente Roberto Cocchi potrebbero tornare nuovamente in campo.

A metà novembre infatti, a Granarolo, dovrebbe giocarsi il primo memorial Romano Fogli per tributare un omaggio a una delle leggende del 1964. A bordo campo ci saranno due ex compagni di Romano, Rino Rado e Paolo Cimpiel mentre scenderanno in campo sul terreno di gioco Franco Colomba, Renato Villa e Fabio Poli.