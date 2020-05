I tifosi rifutano il rimborso degli abbonamenti: “Il club investa a sostegno del territorio”

Subito dopo aver appreso la notizia che vede nelle intenzioni del Bologna quella di rimborsare tutti i propri abbonati per via del covid19, le tifoserie organizzate appartenenti alla Curva Andrea Costa e ai club affiliati al Centro Bologna Clubs, hanno deciso di comune accordo di rifiutare il risarcimento per permettere alla società rossoblu di spenderlo a sostegno del territorio.

Un gesto nobile che evidenzia come i tifosi siano strettamente legati alla squadra anche in un momento così difficile.

Di seguito il comunicato:

“Nel ringraziare il BFC dell’opportunità di poter usufruire dei ratei non goduti dell’abbonamento 2019/2020, secondo le modalità indicate nel sito, i ragazzi della curva Andrea Costa e i club affiliati al Centro Bologna Clubs riconfermano la propria volontà di lasciare al BFC le quote affinché possano essere investite dalla Società per iniziative a sostegno del Territorio. Come già scritto nei precedenti comunicati, invitiamo chiunque voglia aderire alla nostra iniziativa a non richiedere il rimborso alla società. Quello che é un piccolo contributo per noi può essere un grande aiuto per chi ne ha bisogno.!”