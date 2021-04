Domani alle 18 Roma e Bologna si affronteranno all'Olimpico per la 30esima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria contro l'Ajax in Europa League, ma in campionato stanno zoppiccando: solo un punto nelle ultime tre gare, con il successo in trasferta che manca da oltre un mese. La squadra di Mihajlovic, invece, arriva dalla buona prestazione contro l'Inter ma è uscita a mani vuote: precedentemente, due vittorie di fila contro Sampdoria e Crotone.