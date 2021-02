I risultati del weekend del Settore Giovanile

L’Under 17 ha giocato la più classica delle partite in famiglia, l’Under 16 di mister Denis Biavati e l’Under 15 di Francesco Morara sono tornate in campo per la prima amichevole dopo l’ulteriore stop che ha bloccato i rispettivi campionati di categoria.

Il Settore Giovanile torna ad assaggiare il campo e in una domenica che mancava da diverse settimane le due formazioni rossoblù hanno occupato il Centro Sportivo Biavati per le sfide amichevoli contro il Carpi. L’Under 15 ha vinto con un netto 4-1, mentre l’Under 16 ha pareggiato 0-0 senza riuscire a sbloccare la gara nonostante il forcing nel finale.