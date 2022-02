I risultati del weekend del Settore Giovanile

1 di 5 Under 18

L’Under 18 di Paolo Magnani, venerdì è stata sconfitta sul campo del Genoa per 3-1. Nonostante l’iniziale vantaggio bolognese a firma Cossalter, i rossoblù non sono riusciti a trovare il raddoppio e a inizio secondo tempo il Genoa ha trovato il pari con Steponavicius, per una sfida poi chiusa nei minuti finali con la doppietta di Fini tra l’81’ e il 93’.