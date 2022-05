I risultati del Settore Giovanile rossoblù

Un weekend agrodolce per i giovani rossoblù

L'Under 18 di Paolo Magnani ha portato a casa una clamorosa vittoria per 9-3 contro il Verona, chiudendo al meglio la stagione con 56 punti ed il secondo posto in classifica, valevole per un altrettanto impensabile accesso alle finali di campionato. L'Under 16 di Luca Sordi è invece uscita sconfitta per 3-2 in casa del Vicenza nell'andata degli Ottavi di finale scudetto, ora si deciderà tutto mercoledì in occasione della partita di ritorno in casa dei rossoblù. Per l'Under 15 di Juan Solivellas un soddisfacente pareggio contro le Juventus con un gol per parte; anche qui l'accesso ai quarti di finale scudetto si giocherà mercoledì nella sfida di ritorno in casa dei rossoblù.