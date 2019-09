I risultati del settore giovanile del Bologna

Non solo prima squadra e Serie A, il Bologna lavora anche molto sul settore giovanile. Nel weekend, durante la pausa per le nazionali, sono iniziati anche i campionati dell’under 15, 16 e 17. Esordio vincente per la squadra allenata da Morara, che supera di misura in casa il Cittadella grazie al gol di Ferrante. Bel 2-2 invece per l’under 16, che pareggia in casa sempre contro il Cittadella. Sconfitta infine in trasferta per la formazione di Vigiani: vince 2-0 il Verona.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Sono iniziati ieri i campionati Nazionali Under15, Under16 e Under17, questi risultati e tabellini della prima giornata:

UNDER 15: BOLOGNA-CITTADELLA 1-0

BOLOGNA: Franzini, Crociati (48’ Carretti), Chelli, Ferrante (48’ Cesari), Di Turi, Amey, Menegazzo (43’ Bernacci), Bellisi (62’ Rosetti) , Omoregie, Torino (48’ Dragà), De Marco (43’ Zenzola). All. Morara

CITTADELLA: Venerano, De Zen, Castaldo, Bertoncello, Salvoldi, Carraro (54’ Pilotto), Demo (62’ Zanella), Ciniltani (62’ Visentin), Tezze (54’ Radin), Meneghello, Yabre (43’ Zicche). All. De Rossi

Arbitro: Pedrini di Reggio Emilia

Marcatori: 36’ Ferrante (B)

Ammoniti: Dragà (B)

UNDER 16: BOLOGNA-CITTADELLA 2-2

BOLOGNA: Albieri, Armaroli (75′ Borsato), Montalbani, Maltoni, Motolese (58′ Cricca), Stivanello, Busato (41′ Casadei), Ofoasi, Raimondo (65′ Turrà), Mazia, Corazza. All. Biavati

CITTADELLA: Manfrin, Bertoncello (65′ Momenté), Cavalli (60′ Lando), Pierobon, Campominosi, Speggiorin (60′ Mamprin), Ben Rajhi (51′ Carossa), Badon, Schivazappa (60′ Reato), Thioune, Stangherlin. All. Tessarolo

Arbitro: Mazza di Padova

Marcatori: 4′ Stangherlin (C), 10′ Thioune (C) su rigore, 17′ Mazia (B), 24′ Raimondo (B)

Ammoniti: Pierobon (C)

UNDER 17: VERONA-BOLOGNA 2-0

VERONA: Patuzzo, Fornari, Bernardi, Crema, Coppola, Ferrarese, Bragantini, Terracciano, Jurgens, Rubino (69′ Atzei), Florio. All. Porta

BOLOGNA: Petre, Cavina, Mantovani, Hanxhari, Zalli, Bianchino, Cossalter (82′ Lami), Pietrelli R. (63′ Marenco), Bakos, Paananen, Antonioni (63′ Migani). All. Vigiani

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Marcatori: 58′ Jurgens (HV), 81′ Atzei (HV)

Ammoniti: Florio (HV)

Espulsi: Paananen (B)”.