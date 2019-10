I risultati del settore giovanile

Non solo la prima squadra del Bologna – che ieri pomeriggio al Dall’Ara ha pareggiato contro la Lazio – ma anche il settore giovanile. Pareggia la selezione under 17 a Pordenone, mentre si registrano grandi successi per le squadre rossoblu under 16 e under 15, entrambe contro l’Hellas Verona delle rispettive categorie. 3 punti facili anche per il Bologna under 14, che ne rifila addirittura 11 al San Marino.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: PORDENONE-BOLOGNA 1-1

PORDENONE: Passador, Foschiani (27′ Franceschetto), Ballan (83′ Amakiri), Bottani, Munzone, Del Savio, Marchesan (51′ Turchetto), Cucchisi (83′ Cesarin), Castenetto, Lazri (51′ Destito), Marinello. All. Rispoli

BOLOGNA: Ruggiu, Cavina, Rubbi, Hanxhari (72′ Pietrelli R.), Carrettucci, Zalli, Ercolani (79′ Dimitrijevic), Marenco, Bakos (84′ Cenni), Cossalter, Paananen. All. Vigiani

Arbitro: Trevisan di Mestre

Marcatori: 15′ Foschiani (P), 21′ Zalli (B)

Ammoniti: Zalli (B), Franceschetto (P), Bakos (B), Rubbi (B), Pietrelli R. (B)

Espulso al 58′ Paananen (B)

UNDER 16: BOLOGNA-H.VERONA 5-2

BOLOGNA: Bagnolini, Armaroli (64′ Borsato), Montalbani, Maltoni (73′ Zaffi), Motolese, Stivanello, Corazza, Ofoasi (73′ Rossi), Anatriello (64′ Busato), Mazia (73′ Turrà), Raimondo (54′ Casadei). All. Biavati

H.VERONA: Ogliani, Sauro, Rigo (77′ Mancini), Spadaro, Colella, Calabrese (68′ Ghiraldo), Barozzi (68′ Andreani), Patané (57′ Meneghetti), Dentale (77′ Gallo), Pasini (68′ Furini), Floridia (57′ Cazzadori). All. Lepore

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Marcatori: 1′ Mazia (B), 6′ Raimondo (B), 24′ Dentale (HV), 30′ Anatriello (B), 32′ Ofoasi (B), 40′ Floridia (HV), 59′ Casadei (B)

Ammoniti: Raimondo (B)

UNDER 15: BOLOGNA-H.VERONA 3-1

BOLOGNA: Franzini, Myzeqari (36′ Paterlini), Chelli (36′ Baroncioni), Ferrante (36′ Menegazzo), Di Turi, Amey, Cesari, Bellisi (60′ Rosetti), Omoregie (50′ Zenzola), Bernacci (36′ De Marco), Torino (66′ Aronni). All. Morara

H.VERONA: Marchetti, Stenati (56′ Spadiliero), Personi, Sangiorgio (56′ Gasparato), Marchesini, Bisilisco, Medina, Formichetti (56′ Dzafabi), D’Agostino, Eke (45′ Dalla Riva), Valenti. All. Saviolo

Arbitro: De Robertis di Bologna

Marcatori: 8′ Valenti (HV), 44′ Torino (B), 50′ Cesari (B), 67′ De Marco (B)

Ammoniti: Marchetti (HV), Rosetti (B)

UNDER 14: SAN MARINO-BOLOGNA 1-11

Marcatori: 4 Lai, 2 Ravaglioli, Toure, Nesi, Tumminelli, Fiorini, Francini”.