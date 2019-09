I risultati del settore giovanile

Non solo la prima squadra: a Bologna c’è infatti grande attenzione anche al settore giovanile. Nel weekend sono scese in campo le selezioni minori. Comoda vittoria dell’under 14, che supera con un netto 4-0 l’Audace Reggio. Pareggiano invece l’under 15 e l’under 16, entrambe per 1-1 contro il Milan della rispettiva categoria. Brutta sconfitta invece per l’under 17, che ne prende addirittura 5 in casa dall’Atalanta.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17

BOLOGNA-ATALANTA 0-5

BOLOGNA: Ruggiu, Cavina, Mantovani (72′ Dimitrijevic), Hanxhari (60′ Marenco), Carrettucci, Zalli (46′ Arnofoli), Pietrelli R. (72′ Migani), Pietrelli A. (60′ Ercolani), Cenni (72′ Lami), Cossalter (72′ Antonioni), Bakos. All. Vigiani

ATALANTA: Sassi, Bonfanti, Ceresoli (66′ Mehic Amer), Giovane, Scalvini, Berto, Dervishi (72′ Testa), Zuccon (72′ Falleni), Pagani (60′ Rosa), Oliveri (66′ Grassi), De Nipoti (72′ Polloni). All. Bosi

Arbitro: Gangi di Enna

Marcatori: 10′ Dervishi (A), 16′ Dervishi (A), 43′ De Nipoti (A), 47′ De Nipoti (A), 74′ Giovane (A) su rigore

UNDER 16

MILAN-BOLOGNA 1-1

MILAN: Nava, Monelli, Gaggia (47′ Incorvaia), Camara, Foglio, Dipalma, Sette (47′ Gala), Luscietti (47′ Boni), Rossi, Alesi, Montalbano (73′ Cellamare).

BOLOGNA: Albieri, Armaroli, Montalbani (77′ Borsato), Maltoni, Motolese, Stivanello, Casadei (41′ Busato), Ofoasi (70′ Corsi), Raimondo (53′ Anatriello), Mazia, Corazza (77′ Turrà). All. Biavati

Arbitro: Molinaroli di Piacenza

Ammoniti: Mazia (B), Luscietti (M), Alesi (M)

Marcatori: 53′ Mazia (B), 57′ Rossi (M)

UNDER 15

MILAN-BOLOGNA 1-1

MILAN: Torriani, Casali, Piantedosi (62′ Bartesaghi), Paloschi (36′ Fontana), Malaspina, Tonon (62′ Longhi), Nahrudnyy, Nicotra (27′ Perrucci), Mangiameli, Zeroli, Benedetti (51′ Baricchio). All. Bertuzzo

BOLOGNA: Franzini, Myzeqari (43′ Crociati), Chelli, Ferrante (68′ Dragà), Di Turi, Amey, Cesari (43′ Torino), Bellisi (68′ Menegazzo), Zenzola (43′ De Marco), Bernacci (43′ Rosetti), Omoregie. All. Morara

Arbitro: Grassi di Gallarate

Marcatori: 38′ Mangiameli (M), 45′ Bellisi (B) su rigore

Ammoniti: Zeroli (M), Fontana (M), Rosetti (B)

UNDER 14

BOLOGNA-AUDACE REGGIO 4-0

Marcatori: 2 Ravaglioli, Parenti, Tumminelli”