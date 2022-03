I risultati del Settore Giovanile

Le squadre del Settore Giovanile rossoblù continuano la loro striscia di risultati utili

In questo weekend povero di partite per le sezioni giovanili del Bologna Fc, i rossoblù sono comunque riusciti a portare a casa due vittorie, un pareggio e una sconfitta nei quattro match disputati.

L'under 17 di Denis Biavati ha pareggiato per 0-0 sula campo della Juventus, al termine di una partita chiusa in cui i rossoblù hanno espresso un gioco migliore ma senza impensierire il portiere avversario, rimanendo così nelle prime posizioni di classifica, in attesa della delicata trasferta di Pisa a cui seguirà la sfida decisiva contro il Genoa. L'Under 14 di Bertacchi e Taccogna ha battuto 4-2 la Reggiana riscattandosi dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Parma. L'Under 13 A di Zanzani e Montesi ha perso 3-2 nella gara d'andata della semifinale del Girone Gold contro il Parma, in attesa del ritorno in casa dei Rossoblù, mentre la squadra B di Tigrini e Labellarte ha chiuso il Girone Silver nel modo migliore con una vittoria per 4-2 contro il Sassuolo.