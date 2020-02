I risultati del settore giovanile

Non solo la prima squadra del Bologna, ma anche il settore giovanile. Nel weekend grande vittoria per l’under 16, che in casa supera nel derby la Spal. Stesso discorso per l’under 15, che supera di misura i ferraresi della rispettiva categoria.

Perde invece l’under 14, la cui avventura al Trofeo Caroli Hotels si ferma agli ottavi di finale contro il Parma. Sconfitta anche per l’under 13 B, che cade malamente proprio a Parma. Rimandata, infine, la gara della selezione under 13 A.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Si sono giocate solamente due partite nel weekend del campionato Under 16. Tra le squadre impegnate, però, c’era anche la nostra squadra allenata da mister Denis Biavati, che ha avuto la meglio nel derby di altissima classifica contro la Spal. I rossoblù, hanno avuto la meglio con un netto 3-0, e hanno così scavalcato i biancazzurri in classifica, volando al secondo posto a due punti dalla capolista Atalanta, che dovrà però giocare in casa contro il Milan.

Per i rossoblù sono stati decisivi i gol di Stivanello, Armaroli e Anatriello – tutti nel secondo tempo – che hanno concretizzato un netto dominio. Soddisfatto della prova dei suoi, mister Biavati: «Nel primo tempo è stata equilibrata, ma nel secondo loro non riuscivano a uscire dall’area e abbiamo dominato. Ho visto, nei primi venti minuti del secondo tempo, noi molto energici e loro via via sempre più spenti. È stata una vittoria nettamente meritata».

BOLOGNA – SPAL 3-0

BOLOGNA: Bagnolini, Armaroli, Montalbani (73′ Borsato), Maltoni (73′ Zaffi), Cricca, Stivanello, Casadei (76′ Cavazza), Ofoasi (66′ Busato), Anatriello (76′ Omoregie), Mazia (66′ Corsi), Corazza.

All. Biavati.

SPAL: Pezzolato, Abdalla, Saiani, Puletto, Pasquino, Santini (60′ Racu), Contiliano, Catanzaro (74′ Prasso), Chinappi, D’Andrea (76′ Zanni), Dell’Aquila (76′ Ardizzoni).

All. Rivalta.

MARCATORI: 49′ Stivanello (B), 53′ Armaroli (B), 71′ Anatriello (B).

Un altro derby e un’altra vittoria, questa volta per l’Under 15 di Francesco Morara, che ha avuto la meglio sulla Spal per 2-1, grazie alle reti di Aronni e Crociati, intervallate dal gol spallino di Angeletti. Per i rossoblù una vittoria importante che interrompe un periodo negativo, che li proietta a 33 punti, consolidando la quarta posizione. Come per Biavati, anche Morara ha espresso la sua soddisfazione a fine match: «Abbiamo creato tanto ma abbiamo fatto solo due gol. Loro hanno provato a metterci in difficoltà, ma noi siamo stati bravi ad aggredirli e a mettere in campo il solito atteggiamento».

BOLOGNA – SPAL 2-1

BOLOGNA: Franzini, De Marco, Baroncioni, Ferrante, Crociati (54′ Paterlini), Amey, Cesari (70′ Goffredi), Menegazzo (70′ Bellisi), Zenzola, Bernacci (45′ Rosetti), Aronni (54′ Dragà).

All. Morara.

SPAL: Alessandroni, Verza (64′ Molinari), Santella (64′ Longoni), Nappi, Maset, Parravicini, Simonetta (45′ Marchioro), D’Agata (54′ Marrale), Angeletti, Kane (45′ Antonciuc), Deme.

All. De Gregorio.

MARCATORI: 15′ Aronni (B), 40′ Angeletti (S), 42′ Crociati (B).

Si è fermata invece agli ottavi di finale l’avventura dell’Under 14 allenata da Juan Solivellas al Trofeo Caroli Hotels. I nostri ragazzi, sono stati sconfitti per 2-3 dal Parma, che ha avuto la meglio grazie alle reti di Elia, Nsyme e Gian, rendendo inutili i gol dei rossoblù Ferrari e Ravaglioli. Una bella avventura comunque per i ragazzi di Solivellas, che si sono misurati contro squadre importanti e di livello.

Ha giocato solamente la squadra B per la categoria Under 13, con i ragazzi di Danilo Collina che sono stati sconfitti per 4-1 dal Parma. La partita, però, è stata ben giocata dai nostri ragazzi, con la beffa che è arrivata all’ultimo minuto del primo tempo, con un gol dei crociati sul loro unico tiro in porta. La partita della squadra A contro il Ravenna, invece, verrà recuperata il prossimo 4 marzo, salvo ulteriori indicazioni.

PARMA – BOLOGNA 4-1

1° TEMPO: 1-1 Minelli (B)

2° TEMPO: 2-0

3° TEMPO: 1-0

SHOOTOUT: 1-0”.