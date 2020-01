I risultati del settore giovanile

Vittorie e sconfitte nel weekend per il settore giovanile del Bologna. L’under 17 pareggia in trasferta all’ultimo respiro contro il Milan. Vittorie per l’under 16, l’under 13 A e l’under 13 B: rispettivamente, i rossoblu hanno superato Brescia, Spal e Carpi.

Sconfitte invece per le altre selezioni. L’under 15 perde in casa contro il Brescia, mentre l’under 14 viene sconfitta a Ferrara dalla Spal.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Weekend di gioie e dolori quello appena trascorso per i nostri piccoli rossoblù. Dall’Under 17 all’Under 13, ecco tutto quello che è successo in campo tra sabato e domenica.

L’Under 17 allenata da mister Luca Vigiani, pareggia per 2-2 a Milano sponda rossonera. I nostri “Cinni”, sono riusciti a portare a casa un buon punto, grazie alla rete praticamente all’ultimo respiro di Paananen. Il Milan, infatti, dopo essersi fatto raggiungere una prima volta da A. Pietrelli, era riuscito ad andare sul 2-1 con la rete di Bright. Il Bologna però non ha mollato, e all’88′ è arrivato il gol del definitivo 2-2.

Il pari mantiene i rossoblù in quinta posizione e in piena zona playoff, favorendo però Spal, Verona, Inter e Atalanta, tutte vittoriose nella giornata di ieri.

MILAN – BOLOGNA 2-2

MILAN: Desplaches, Turato (93′ Tomella), Bozzolan, Tonon, Balesini, Obaretin, Bright, Polenghi, Nasti, Toffanin (93′ Concas), El Hilali.

All. Bellinzaghi

BOLOGNA: Petre, Arnofoli, Motolese (53′ Ercolani), Pietrelli R., Carrettucci (53′ Zalli), Rubbi, Paananen, Pietrelli A., Bakos, Cossalter (49′ Bovo), Sigurpalsson (77′ Cenni).

All. Vigiani

MARCATORI: 40′ El Hilali (M), 63′ Pietrelli A. (B) ,67′ Bright (M), 88′ Paananen (B).

ARBITRO: Sig. Calzavara sez. Varese

L’Under 16 vince e convince tra le mura amiche del Biavati, battendo per 4-1 il Brescia, al termine di un match ben giocato e chiuso ad inizio secondo tempo. I ragazzi di Denis Biavati, infatti, sono andati in vantaggio con Casadei al 43’, prima che Corazza firmasse il raddoppio quindici minuti più tardi. Di Mazia (72’) e di nuovo Corazza (75’) le altre due reti, prima del gol della bandiera di Marinacci.

Il successo conferma la quinta posizione in classifica con 30 punti, e consente di allungare sulle inseguitrici.

BOLOGNA – BRESCIA 4-1

BOLOGNA: Albieri, Borsato (67’Armaroli), Montalbani, Maltoni, Cricca (75′ Cavazza), Stivanello, Casadei (67′ Zaffi), Corazza, Anatriello, Mazia (75′ Busato), Raimondo (55′ Ofoasi).

All. Biavati

BRESCIA: Sonzogni, Quaini, Riviera (75′ Negretti), Bonazza (75′ Bonsi), Mainardi, Fogliata (54′ Ndoci), Scalmana (54′ Marinacci), Vasta, Iddrissou, Ivan Aseged, Ologungbiri.

All. Larini

MARCATORI: 43′ Casadei (B), 58′ Corazza (B), 72′ Mazia (B), 75′ Corazza, 81′ Marinacci (BR).

ARBITRO: Sig. Gerassi sez. Rovigo.

Per i ragazzi più piccoli dell’Under 15, la sfida contro il Brescia si rivela amara. I rossoblù, infatti, si sono dovuti arrendere per 2-4, nonostante una prova di carattere e qualità. Si sono rivelati decisivi gli episodi, soprattutto quelli della prima frazione, in cui i lombardi hanno probabilmente raccolto più di quanto avessero seminato. La terza posizione in classifica con 29 punti, comunque, mette fiducia a mister Morara, che ha commentato così al termine del match: «Nel primo tempo loro sono stati bravi a sfruttare le due occasioni che hanno avuto, ma noi abbiamo fatto la partita in entrambe le frazioni di gioco. Dopo essere andati sotto di due gol, i ragazzi non hanno perso il modo di giocare aldilà del risultato, ed è un fatto molto positivo. Peccato perché potevamo rafforzare il terzo posto, ma il campionato è lungo».

BOLOGNA – BRESCIA 2-4

BOLOGNA: Franzini, De Marco, Baroncioni, Ferrante (52′ Bernacci), Crociati (52′ Carretti), Amey, Rosetti ( 46′ Cesari), Bellisi (46′ Dragà), Omoregie (52′ Aronni), Serfilippi (46′ Menegazzo), Torino.

All. Morara

BRESCIA: Recaldini, Muca (63′ Vanni), Corsini, Pandini, Bodini, Gussago, Dossi (65′ Belotti), Nuamah, Rizza (60′ Grossi), Kasa (63′ Orlandi), Lorini (63′ Bassini).

All. Massolini

MARCATORI: 14′ Kasa (BR), 18′ Dossi (BR), 48′ Bodini (BR), 58′ Torino (B)Rig., 61′ Aronni (B), 69′ Grossi (BR).

ARBITRO: Sig. Previdi sez. Modena

Il derby Under 14 tra Spal e Bologna va ai ferraresi, che si impongono in casa per 2-0, regolando i ragazzi allenati da mister Solivellas – alla prima sconfitta stagionale – con le reti di Satalino e Stefanini.

In seguito a questo stop, i rossoblù si sono fatti raggiungere in testa alla classifica dal Sassuolo, vittorioso con un netto 4-0 contro l’Imolese.

SPAL – BOLOGNA 2-0

SPAL: Romagnoli, Osti, Mayele, Tassinari, Occhi, Ribello (62’ Nistor), Rama, Bottura, Badalì, Stefanini (56’ Cecchinato), Satalino (62’ Maltoni).

All. Binotto.

BOLOGNA: Verardi, Majani (26’ Bortolotti), Dascenzio, Gattor, Nesi (50’ Fiorini), Barbaro, Ferrari (61’ Parenti), Toure (61’ Francini), Ravaglioli, Tumminello, Vallini (38’ Di Vona).

All. Solivellas.

MARCATORI: 34’ Satalino, 43’ Stefanini (S)

L’Under 13 – squadra A – di Marco Bertacchi, vince in casa della Spal per 2-3, confermando l’imbattibilità e volando in prima posizione in coabitazione con il Parma, che dovrà recuperare il match rinviato contro la Reggio Audace. Da sottolineare la prova di Cocchi, che ha messo a segno ben quattro reti, in un match sempre controllato dai rossoblù.

SPAL – BOLOGNA 2-3

1° TEMPO: SPAL-BOLOGNA 0-0

2° TEMPO: SPAL-BOLOGNA 0-1 [Cocchi (B)]

3° TEMPO: SPAL-BOLOGNA 0-5 [Cocchi 3, Luordo, Sermenghi (B)]

SHOOTOUT: SPAL-BOLOGNA 1-0

L’Under 13 – squadra B – di Danilo Collina, gestisce per tutti i 60’ minuti e batte il Carpi per 4-2. Oltre per il bellissimo gol di Bennassi, i nostri “Cinni” possono gioie per aver agganciato al sesto posto l’Imolese, con la convinzione di poter guardare ancora più in alto.

BOLOGNA – CARPI 4-2

1° TEMPO: BOLOGNA-CARPI 1-0 [Bennassi (B)]

2° TEMPO: BOLOGNA-CARPI 0-0

3° TEMPO: BOLOGNA-CARPI 0-0

SHOOTOUT: BOLOGNA-CARPI 1-0”.