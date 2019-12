I risultati del settore giovanile

Si chiude il girone d’andata per il settore giovanile del Bologna, che finisce di giocare una settimana prima rispetto alla prima squadra. Vince l’under 17, che batte in casa il Brescia; perde invece l’under 16, che cade in casa contro il Chievo. Rimandate per le condizioni meteo le sfide dell’under 14 e dell’under 13.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“L’Under 17 di Luca Vigiani chiude il girone d’andata nel migliore dei modi, vincendo in casa contro il Brescia. La partita inizia benissimo per i rossoblù, con due gol in 30 minuti a firma Bakos e Cossalter, poi a inizio ripresa il Brescia è bravo a rialzare la testa e raggiungere il pari già al 52’. A quel punto però il Bologna non si scoraggia, e all’ultimo respiro Pietrelli sigla la rete che vale il terzo gol ma soprattutto tre punti molto importanti nell’economia del campionato.

Dopo questo successo i ragazzi di Vigiani staccano la Spal, posizionandosi così al quarto posto in solitaria con 21 punti, a 5 punti dal Verona.

BOLOGNA – BRESCIA 3-2

BOLOGNA: Petre, Arnofoli, Mantovani, Hanxari (65′ Pietrelli R.), Carrettucci, Rubbi, Paananen (93′ Pietrelli A.), Marenco, Bakos, Cossalter, Sigurpallson (76′ Bovo).

All. Vigiani

BRESCIA: Prandini, Boafo, Danesi, Bertoni (63′ Caruso), Maccherini, Castellini (71′ Moja), Raccagni (46′ Bianchetti), Mor (79′ Cristini), Del Barba, Forlani (46’Trezza), Bacchin (79′ Manu).

All. Aragolaza

MARCATORI: 19′ Bakos (BO), 31′ Cossalter (BO), 48′ Bianchetti (BR), 52′ Bertoni (BR), 92′ Pietrelli R. (BO).

ARBITRO: De Angeli di Milano

L’Under 16 allenata da Denis Biavati perde tra le mura amiche col Chievo con il risultato di 1-2. Per i rossoblù uno stop che permette al Milan – vittorioso in casa contro la Cremonese – di scavalcare in classifica i nostri, in una graduatoria comunque molto corta, con il Bologna al quinto posto dietro ad Atalanta, Spal, Inter e appunto Milan. Biavati, dispiaciuto per la sconfitta, ora dovrà guardarsi anche alle spalle per il recupero del Cagliari, che ha saputo battere in trasferta il Cittadella e ora si trova a – 3 dai rossoblù.

Finisce così il girone d’andata, per una squadra che ha mostrato spunti interessanti da confermare e migliorare nel girone di ritorno.

BOLOGNA – CHIEVO 1-2

BOLOGNA: Bagnolini, Borsato, Montalbani, Maltoni (41′ Corazza), Motolese, Stivanello (68′ Cricca), Casadei, Ofoasi (57′ Corsi), Anatriello (68′ Busato), Mazia (70′ Zaffi), Raiomono.

All. Biavati

CHIEVO: Boseggia, Scalco, Egharevba (77′ Grassi), Mazzi (60′ Cordioli), Bura, Signorini, Basili (71′ Al Ardoudi), Martini, Bertini (71′ Cavaliere), Zuccherato (77′ Zani), Della Francesca.

All. Baiocchi

MARCATORI: 74′ Raimondo (B), 59′ Della Francesca (CV), 80′ autorete (B)

ARBITRO: Giacometti di Gubbio

Sono state rinviate le partite dell’Under 14 e dell’Under 13”.