I risultati del settore giovanile

Non solo la prima squadra del Bologna, c’è anche il settore giovanile. I ragazzi rossoblu regalano infatti non poche emozioni ai propri sostenitori. Successi importanti per l’under 17 e l’under 15, che superano rispettivamente il Cittadella ed il Chievo Verona. Punto determinante invece per l’under 14, che pareggia contro il Parma a balza in testa alla classifica. Per quanto riguarda infine l’under 13, c’è un sorriso a metà: la squadra A batte in casa il Parma, mentre la squadra B perde malamente in trasferta contro il Sassuolo.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“L’Under 17 di Luca Vigiani vince per 3-4 nel dodicesimo turno di campionato, battendo un mai domo Cittadella. Per i rossoblù una prova di carattere, che ha messo in mostra tutta la voglia di andare a conquistare il bottino pieno. I veneti, ultimi in classifica, sono stati bravi a reagire al doppio svantaggio iniziale, salvo poi soccombere con i gol dei nostri Cossalter e Sigurpallson, i quali hanno reso ininfluente la rete finale di Santi. In classifica i ragazzi di Vigiani mantengono la quinta posizione, tenendo a distanza di due punti il Brescia, capace di vincere per 6-2 contro il Venezia. Tra le prime quattro vincono tutte tranne l’Hellas Verona, bloccata sull’1-1 contro il Pordenone.

TABELLINO

CITTADELLA – BOLOGNA 3-4

CITTADELLA: Milan, Fabris( 69′ Sessi), Caron(69′ Zanchetta), Donà, Bertazzolo, Okoye(46′ Cecchetto), Morana(46′ Saorin), Penzo, Mason(46′ Adjei) , Thione (75′ Santi), Giacomazzo(51′ Schivazzappa).

All. Donazzan

BOLOGNA: Petre, Arnofoli(88′ Bianchino), Mantovani, Hanxari(69′ Pietrelli R.), Carrettucci, Rubbi, Paananen(88′ Cenni), Marenco, Bakos( 79′ Antonioni), Cossalter(69′ Pietrelli A.), Sigurpallson (88′ Bovo).

All. Vigiani

MARCATORI: 6′ Paananen (B), 26′ Bakos (B), 47′ Adjei (C), 54′ Schivazappa (C), 63′ Cossalter (B) R, 67′ Sigurpallson (B), 91′ Santi (C).

ARBITRO: Marin di Portogruaro

L’Under 15 di Francesco Morara regola il Chievo con un nettissimo 7-0, conquistando tre importantissimi punti davanti al pubblico presente sulle tribune del “Cavina” di Borgo Panigale. I rossoblù sono stati bravi a segnare ben cinque reti in 28 minuti, per poi gestire la partita senza calare l’attenzione. Di seguito, le parole di mister Morara al termine dell’incontro: «Siamo stati molto concentrati e indirizzati verso l’obiettivo, perché abbiamo reso semplice una partita che sulla carta non era scontata, perché il Chievo ha fatto risultati importanti. Devo elogiare la squadra per quello che hanno fatto nel secondo tempo: non era facile rientrare dopo il 5-0 nella prima frazione con la stessa mentalità. Noi cerchiamo di dire ai ragazzi di giocare senza avere l’assillo del risultato, pensando più a mettere in campo qualcosa di interessante. Poi il risultato è solo una conseguenza». Giovedì prossimo, nel recupero contro il Venezia, i nostri ragazzi avranno l’opportunità di agganciare – in caso di vittoria – la capolista Inter, che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa del Verona. L’appuntamento è alle ore 17 presso il campo “Cavina”.

TABELLINO

BOLOGNA – CHIEVO VERONA 7-0

BOLOGNA: Franzini, De Marco, Baroncioni (58’Crociati), Menegazzo (65’Ferrante), Paterlini (46′ Di Turi), Amey, Cesari, Bellisi (69′ Goffredi), Omeregie (46′ Draga), Bernacci (46′ Zenzola), Torino (69′ Mascarin).

All. Morara

CHIEVO VERONA: Zovaghi, Aido (74’Padovani), Jashari, Malafronte (46′ Castellani), Corradi (74′ Caprile), Fabbian, Bovo, Rigo (23′ Giona), Ligi (67′ Hay Mohamed), Franzoni (67′ Mastella), Garnero (46′ Cielo).

All. Coppini

MARCATORI: 4′ Menegazzo (B), 17′ Bernacci (B), 20′ Bellisi (B) R, 26′ Omeregie (B), 28′ Amey (B), 50′ Zenzola(B), 79′ Zenzola (B).

ARBITRO: Ravagli di Faenza

L’Under 14 di Juan Solivellas, pareggia 1-1 contro il Parma ma approfitta del turno di riposo del Sassuolo e balza in testa alla classifica a braccetto proprio con i neroverdi. Per i rossoblù sono 31 punti in 11 partite, che potrebbero diventare 34 sabato prossimo, nel recupero contro il Carpi, che permetterebbe ai rossoblù di volare in solitaria in testa alla graduatoria.

Under 13 – squadra A – di Marco Bertacchi vince 3-2 contro il Parma, riuscendo a portare a casa il successo soprattutto grazie a un secondo tempo giocato ottimamente, con un tris che è risultato decisivo nell’economia totale della sfida. I rossoblù rimangono così l’unica squadra imbattuta del campionato.

TABELLINO:

BOLOGNA – PARMA 3-2

1° TEMPO: BOLOGNA-PARMA 1-1 [Trombetta (P), Luordo (B)]

2° TEMPO: BOLOGNA-PARMA 3-0 [Cocchi, Negri, Negri (B)]

3° TEMPO: BOLOGNA-PARMA 0-1 [Alinovi (P)]

SHOOTOUT: BOLOGNA-PARMA 1-0

Under 13 – squadra B – di Danilo Collina, perde nettamente in casa del Sassuolo, al termine di una partita controllata dai neroverdi sin dal primo minuto. Per i ragazzi di Collina ci sarà tempo per migliorare e confrontarsi dopo la peggior prestazione della stagione.

TABELLINO:

SASSUOLO – BOLOGNA 4-1

1° TEMPO: SASSUOLO-BOLOGNA 7-0 [Pirruccio, Belicchi, Vezzosi, Rinaldini, Rinaldini, Pirruccio, Belicchi (S)]

2° TEMPO: SASSUOLO-BOLOGNA 0-0

3° TEMPO: SASSUOLO-BOLOGNA 4-0 [Belicchi, Pracek, Gentile, Vezzosi (S)]

SHOOTOUT: SASSUOLO-BOLOGNA 1-0”.