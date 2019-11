I risultati del settore giovanile

Non solo la Serie A, anche il settore giovanile del Bologna. Sebbene alcune formazioni osservassero il turno di riposo, altre scendono comunque in campo. Successi agevoli per l’under 17 – in amichevole – e l’under 14, che battono in casa rispettivamente il Carpi ed il Modena. Vince anche l’under 14 di calcio a 5, che supera il Granamica. Un pareggio ed una sconfitta in casa invece per la selezione A e la selezione B dell’under 13, rispettivamente con Modena e Ravenna.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“L’Under 17 di Luca Vigiani ha vinto 3-1 nell’amichevole con il CARPI, grazie ai gol di Antonioni, Sigurpallson e Migani. A fine match, queste le parole dell’allenatore: «Mi dispiace aver preso gol all’ultimo, ma dev’essere questa la mentalità: non dobbiamo pensare di giocare anche solo due secondi rilassati, perché poi succede così. Sono contento per quanto riguarda il gioco, i ragazzi che stanno avendo meno minutaggio si sono comportati bene e hanno capito alcuni movimenti da fare durante la partita. Noi lavoriamo per insegnare loro le situazioni da leggere in campo e oggi sono stati bravi a riconoscerli».

L’Under 14 di Juan Solivellas ha battuto 10-1 il MODENA, con le reti di Ravaglioli (4), Fiorini (2), Mommox (2), Franicini e Armaroli. I rossoblù, dopo undici giornate, sono secondi in classifica, a un punto dal Sassuolo: nel recupero del match rinviato la scorsa settimana con il Carpi, però, i felsinei avranno l’occasione per tornare in vetta.

L’Under 14 di calcio a 5 di Alessandro Miramari e Guendalina Rossi centra la sesta vittoria su altrettante gare, superando il Granamica per 7-1.

L’Under 13 – squadra A – di Marco Bertacchi ha pareggiato 3-3 contro il MODENA; la squadra B, invece, di Danilo Collina è stata superata per 3-2 in casa del RAVENNA”.