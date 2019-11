I risultati del settore giovanile

La Serie A sta concludendo la sosta per le nazionali, ma nel weekend il calcio giovanile non si è fermato e, nonostante alcuni rinvii, diverse selezioni del Bologna sono scese in campo. Non si sono disputate le sfide tra l’Under 15 del Bologna con i pari d’età del Venezia e le due gare tra Under 14 e Under 13 rossoblù contro il Carpi, mentre il Bologna B di quest’ultima selezione ha vinto 4-0 con il San Marino. Vince l’Under 17 in casa del Cagliari grazie ad un gol di Hanxari, così come l’Under 16 ha superato in casa il Venezia per 2-1 con le reti di Raimondo e Casadei. Lo riporta il Bologna con una nota sul sito ufficiale.