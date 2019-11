I risultati del settore giovanile

Dopo la sconfitta della prima squadra, ci pensa il settore giovanile a far sorridere Bologna. Vincono infatti tutte le formazioni, tranne l’under 17 che pareggia in casa contro l’Inter. Under 16 e under 15 tornano entrambe vincitrici dalla trasferta di Cremona. Rotondo successo anche per l’under 14 in casa contro l’Imolese. Infine, trionfo anche per l’under 13: la selezione A batte in casa l’Imolese, la selezione B supera in trasferta il Reggio Audace.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: BOLOGNA-INTER 2-2

BOLOGNA: Petre, Arnofoli (85′ Mantovani), Cavina, Hanxhari (73′ Cenni), Carrettucci, Rubbi, Paananen (59′ Sigurpalsson), Marenco, Bakos (73′ Pietrelli A.), Cossalter, Bovo (73′ Pietrelli R.). All Vigiani

INTER: Magri, Zanotti (92′ Monti), Perucchetti L. (67′ Pozzi), Branzini (46′ Politi), Chierichetti, Oppizzi, Radaelli (19′ Ballabio), Casadei, Cappadonna (46′ Benedetti), Peschetola (67′ Perucchetti R.), Magazzu. All. Chivu

Arbitro: Cannata di Faenza

Marcatori: 9′ Paananen (B), 13′ Cossalter (B) su rigore, 67′ Magazzu (I) su rigore, 74′ Opizzi (I)

Ammoniti: Paananen (B), Cavina (B)

Espulso al 77′ Magazzu (I), all’87’ l’allenatore Vigiani (B)

UNDER 16: CREMONESE-BOLOGNA 0-2

CREMONESE: Agazzi, Cestana, Regazzetti, Guarneri (79′ Previtali), Pizzoni, Ventura (66′ Gardoni), Pennati (48′ Novello), Lanzi (48′ Odalo), Basso Ricci (66′ Anelli), Bellandi, Russo. All. Morlacchi

BOLOGNA: Albieri, Armaroli (55′ Cricca), Montalbani, Maltoni, Motolese, Stivanello, Casadei, Ofoasi (66′ Corsi), Anatriello (66′ Turrà), Mazia (73′ Busato), Raimondo (55′ Corazza). All. Biavati

Arbitro: Pileggi di Bergamo

Marcatori: 42′ Mazia (B), 48′ Ofoasi (B)

Espulsi: 32′ Lanzi (C), 70′ Corazza (B), 72′ Guarneri (C)

UNDER 15: CREMONESE-BOLOGNA 2-3

CREMONESE: Brahja, Chiesa, Luppo, Itraloni, Bignotti, Malcisi (35′ Galafassi), Ricci (61′ Tosca), Lordkitaneize, Concari, Sartori, Pentimone (51′ Donarini). All. Papalato

BOLOGNA: Magnolfi, De Marco, Chelli (36′ Baroncioni), Menegazzo, Di Turi (53′ Magagni), Paterlini (53′ Myzeqari), Cesari (68′ Aronni), Bellisi (53′ Dragà), Zenzola (36′ Ferrante), Rosetti (36′ Omoregie), Torino. All. Morara

Arbitro: Ardesi di Brescia

Marcatori: 20′ Bellisi (B) su rigore, 28′ Pentimone (C), 46′ Sartori (C), 49′ De Marco (B), 73′ De Marco (B)

Ammoniti: Tosca (C)

UNDER 14 Regionali Professionisti: BOLOGNA-IMOLESE 4-0

UNDER 13 Regionali Professionisti

BOLOGNA A-IMOLESE 3-1

REGGIO AUDACE-BOLOGNA B 2-3”.