I risultati del settore giovanile

Weekend positivo a metà per il Bologna, tenendo conto non solo della prima squadra – sconfitta al Dall’Ara dall’Inter – ma anche del settore giovanile. Vincono under 17 e under 16, rispettivamente a Verona contro il Chievo e in casa contro l’Inter. Sempre contro i nerazzurri, invece, perde l’under 15.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: CHIEVO-BOLOGNA 1-2

CHIEVO: Ballato, Marini, Carotta (67′ Rossi), Arduini, Momodu, Penazzi (78′ Valentini), Bontempi (78′ Orfei), Anselmi (67′ Pavlides), Oboe (54′ Leso), Mihai, Egharevba. All. Antonelli

BOLOGNA: Cinelli, Arnofoli, Cavina, Pietrelli R. (78′ Hanxhari), Carrettucci, Rubbi, Antonioni (46′ Sigurpalsson), Marenco, Cenni (53′ Bakos), Cossalter (78′ Pietrelli A.), Lami (46′ Paananen). All. Vigiani

Arbitro: Migliorini di Verona

Marcatori: 30′ Egharevba (C), 58′ Marenco (B), 76′ Sigurpalsson (B)

Ammoniti: Pietrelli R. (B), Hanxhari (B)

UNDER 16: BOLOGNA-INTER 3-1

BOLOGNA: Bagnolini, Armaroli, Montalbani, Maltoni (41′ Corazza), Stivanello, Cricca, Casadei, Ofoasi (80′ Rossi), Anatriello, Mazia (60′ Corsi), Raimondo (67′ Busato). All. Biavati

INTER: Raimondi, Silba (69′ Perin), Marocco, Straccio (52′ Ortelli), Nava (63′ Peretti), Zambelli, Menegatti (69′ Moratti), Motti, Sarr (63′ Clerici), Bonavita (52′ Uberti), Semenza. All. Bonacina

Arbitro: Zanotti di Rimini

Marcatori: 13′ Casadei (B), 20′ Semenza (I), 43′ Raimondo (B), 63′ Ofoasi (B)

Ammoniti: Straccio (I), Ortelli (I)

UNDER 15: BOLOGNA-INTER 0-3

BOLOGNA: Franzini, Carretti (45′ Cesari), Chelli, Ferrante (58′ Dragà), Di Turi (36′ Baroncioni), Paterlini (58′ Magagni), Zenzola, Bellisi (36′ Menegazzo), Omoregie (58′ Aronni), Rosetti (45′ De Marco), Torino. All. Morara

INTER: Greco, Miconi, Motta, Di Maggio (65′ Stante), Grieco (65′ Guercio), Stabile, Ricordi, Diop (65′ Liserani), Martins (53′ Ciuffo), Quieto (53′ Pedrini), Owusu (60′ Esposito). All. Annoni

Arbitro: Biagini di Bologna

Marcatori: 23′ Martins (I), 52′ Stabile (I), 58′ Owusu (I)

Ammoniti: Dragà (B)”.