I risultati del settore giovanile

Weekend di grande festa per il Bologna: oltre alla prima squadra, vincono anche under 17, 16, 15 e 14. Vittorie casalinghe per under 17 e under 14, rispettivamente contro Cremonese e Cesena. Successi esterni invece per under 16 e under 15, che sbancano Pordenone 0-3 e 0-2.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“UNDER 17: BOLOGNA-CREMONESE 2-1

BOLOGNA: Ruggiu, Rubbi, Cavina, Hanxhari (60′ Antonioni), Carrettucci, Bianchino (60′ Pietrelli R.), Arnofoli (78′ Pietrelli A.), Marenco (78′ Mantovani), Cenni (78′ Bovo), Cossalter (78′ Lami), Migani (51′ Dimitrijevic). All. Vigiani

CREMONESE: Bukova, Marenda (46′ Fortunato), Arpini, Capuzzi (46′ Rosà), Redondi, Agazzi, Laucello (85′ Scaringi), Schirone, Grechi (62′ Imprezzabile), Rocchetta, Quarena. All. Temellin

Arbitro: Mozzo di Padova

Marcatori: 40′ Cenni (B), 86′ Bovo (B), 94′ Scaringi (C)

UNDER 16: PORDENONE-BOLOGNA 0-3

PORDENONE: Talon, Fantin, Cocetta (72′ Salvador), De Marco, Comand, Maset, Movio (60′ Okoro), Tedino (41′ Baldassar), Music (72′ Lavina), Zanotel, Nieddu (72′ Ajaini). All. Pillin

BOLOGNA: Bagnolini, Stivanello, Montalbani, Maltoni (74′ Zaffi), Motolese, Cricca, Casadei (54′ Corsi), Ofoasi (65′ Busato), Anatriello (74′ Turrà), Mazia, Raimondo (54′ Corazza). All. Biavati

Arbitro: Marin di Portogruaro

Marcatori: 35′ Mazia (B), 47′ Raimondo (B), 80′ Mazia (B)

Ammoniti: Raimondo (B), Maltoni (B)

UNDER 15: PORDENONE-BOLOGNA 0-2

PORDENONE: Seriso, Berton (61′ Corazza), Fagherazzi (36′ Zilli), Canaku, Biscontin, Venier, Secli (36′ Bressan), Giacchina (36′ Vaccher), Pizzato (36′ Martini), Netto (61′ Dalla Vecchia), Vianello. All. Susic

BOLOGNA: Franzini, Carretti (52′ Myzeqari), Baroncioni (42′ Chelli), Rosetti (52′ Dragà), Di Turi, Paterlini, De Marco, Bellisi (42′ Menegazzo), Zenzola (61′ Ferrante), Cesari (42′ Omoregie), Torino (52′ Aronni). All. Morara

Arbitro: Buongiorno di Pordenone

Marcatori: 8′ Cesari (B), 32′ Di Turi (B)

Ammoniti: Canaku (P), Carretti (B), Aronni (B)

UNDER 14 REGIONALE PROFESSIONISTI: BOLOGNA-CESENA 2-0

Marcatori: Tumminelli, Gattor”.