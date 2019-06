I protagonisti della campagna abbonamenti

Oggi alle ore 19.09, chiaro riferimento all’anno di fondazione, il Bologna ha dato appuntamento ai suoi tifosi in piazza del Nettuno: i sostenitori del club rossoblù troveranno lì i fotografi pronti a scattare la foto che diventerà la copertina della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020.

Una scelta che enfatizza il ruolo del pubblico bolognese come dodicesimo uomo, nonché una sorta di ringraziamento per aver sostenuto la squadra anche nei momenti più difficili, queste sono fondamentalmente le ragioni che hanno spinto la società a non eleggere un ‘uomo copertina’. La campagna abbonamenti ufficialmente dovrebbe cominciare nei primi giorni del prossimo mese, all’incirca in contemporanea con il giorno in cui saranno terminate le vacanze estive, ovvero il 4 Luglio. Lo riporta il Resto del Carlino.