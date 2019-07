I prossimi avversari: il Verona pareggia con il Trabzonspor

Sarà il Verona il primo avversario del Bologna in campionato. La squadra scaligera affronterà i rossoblù il 25 agosto allo stadio Bentegodi, da sempre molto caldo. Ieri la squadra di Juric ha disputato l’ultima amichevole del ritiro austriaco, un pareggio per 1-1 contro i turchi del Trabzonspor.

In evidenza il pressing della squadra di Juric, con reparti molto compatti e uniti, e il neo acquisto Veloso, autore del vantaggio su punizione. Nel finale pareggio di Baykus. Il ritiro termina dunque con due pareggi, il 25 luglio zero a zero contro l’Hoffenheim, ieri uno a uno con i turchi.

Queste le due formazioni schierate da Juric.

Ieri (3-4-1-2)Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Vitale; Zaccagni; Tupta, Di Carmine.

Contro l’Hoffenheim (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Badu, Vitale; Zaccagni, Bessa; Pazzini