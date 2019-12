I prezzi per Bologna-Fiorentina del 6 gennaio 2020

Dopo la grande vittoria casalinga contro l’Atalanta, il Bologna saluta il suo stadio fino al nuovo anno. Dopo la gara di Lecce, i rossoblu – come tutti gli altri – si fermeranno. La squadra di Mihajlovic ritornerà in campo lunedì 6 gennaio 2020 al Dall’Ara contro la Fiorentina, per cui sono già noti i primi prezzi.

Parte infatti oggi la prevendita per il derby contro la Viola: fino a domani la vendita sarà aperta solo agli abbonati. Il Bologna ha però bisogno costantemente del suo pubblico: proprio per questo, oltre alla solita promozione per gli studenti universitari, il club ha concesso uno sconto fino a giovedì 19 dicembre sui biglietti in Curva San Luca.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Parte oggi, con due giorni riservati solo agli abbonati, la prevendita dei biglietti per #BFCFiorentina di lunedì 6/1 alle 12:30: qui e al call center 051.611.11.77 tutte le informazioni.

Attenzione ai prezzi della Curva San Luca fino a giovedì 19: intero 15€, ridotto donna 14€, ridotto Over60 12€, ridotto Under18 7.50€. Da venerdì le tariffe aumentano. Inoltre continua la promozione per gli studenti universitari dell’Alma Mater, dietro presentazione del badge o del libretto: possono acquistare un biglietto di Distinti a 15€”.