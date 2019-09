I precedenti di Roma-Bologna

Domenica pomeriggio la Roma farà visita al Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara, gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Sono ben 149 i precedenti fra le due squadre, considerando Serie A e Coppa Italia: 50 successi dei rossoblu, 46 pareggi e 53 vittorie dei giallorossi. L’anno scorso, la gara di andata in Emilia fu vinta per 2-0 dai padroni di casa, mentre il ritorno all’Olimpico finì 2-1 per i romani.

Tenendo conto le sole gare al Dall’Ara, il Bologna ha vinto 32 partite su 74: per il resto, 22 pareggi e 20 trionfi della Roma. L’ultima vittoria dei giallorossi in Emilia risale al 9 aprile 2017, quando gli ospiti ebbero la meglio con un netto 0-3: in gol Fazio, Salah e Dzeko.