I precedenti di Napoli-Bologna

Domenica alle 18 il Bologna sarà di scena al San Paolo di Napoli, gara valida per la 14^ giornata di Serie A. Le due formazioni si sono incontrate in totale nella loro storia ben 138 volte – tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: 55 vittorie partenopee, 39 pareggi e 44 successi rossoblu. Considerando solo le gare giocate in Campania, i padroni di casa sono nettamente avanti per 36 trionfi a 11.

Il Bologna ha spesso fatto grandi partite con il Napoli, come l’ultima gara al Dall’Ara vinta per 3-2, ma a volte è anche caduto in pesantissime disfatte: dal 6-0 nel 2016 al San Paolo all’1-7 l’anno dopo in casa. Il Bologna non vince a Napoli dal dicembre 2012, quando nel giro di tre giorni ebbe la meglio prima in campionato e poi in Coppa Italia: rispettivamente 2-3 e 1-2. Da lì in seguito, però, il buio totale. Il Bologna infatti ha perso le ultime 5 partite giocate al San Paolo, con una differenza reti a dir poco impietosa: 4 gol fatti e ben 18 subiti. L’anno scorso, il 29 dicembre alle 18, i padroni di casa vinsero 3-2: inutili le reti di Santander e Danilo.