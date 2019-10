I precedenti di Juventus-Bologna

Sabato sera il Bologna farà visita alla Juventus all’Allianz Stadium di Torino, gara valida per l’8^ giornata di Serie A. Sfida a dir poco proibitiva per i rossoblu, che non arrivano di certo coi favori del pronostico ma non hanno la minima intenzione di partire battuti. La mentalità di Mihajlovic è chiara: rispetto per tutti, paura di nessuno. I precedenti contro i Campioni d’Italia però sono tutt’altro che a favore degli emiliani. Bologna e Juventus si sono affrontate ben 161 volte nella loro storia: 25 vittorie rossoblu, 52 pareggi e 84 successi dei bianconeri. Il Bologna non vince contro la Juventus – tra campionato e Coppa Italia – da ben 16 partite, in cui ha totalizzato 13 sconfitte e 3 pareggi.

Considerando solo le partite giocate a Torino, sono appena 6 i trionfi dei felsinei contro i 47 dei padroni di casa. Il Bologna perde all’Allianz Stadium da 7 partite consecutive; inoltre, i rossoblu non vincono in trasferta dal 26 febbraio 2011, quando il match terminò 0-2 grazie alla doppietta di Marco Di Vaio. L’anno scorso a Torino la squadra di Allegri superò facilmente la formazione allora guidata da Inzaghi: 2-0 firmato Dybala e Matuidi. Il Bologna può però vantare il record di esser stata la prima squadra in Italia a non uscire sconfitta dalla nuova casa della Juventus, eretta nell’estate del 2011: il 21 settembre 2011 finì infatti 1-1, quando a Vucinic rispose Portanova.