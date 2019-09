I precedenti di Genoa-Bologna

Mercoledì sera il Bologna farà visita al Genoa al Marassi, gara valida per la 5^ giornata di Serie A. I rossoblu vorranno subito rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro la Roma; stessa cosa il Grifone, che ha perso male a Cagliari. Genoa e Bologna si sono affrontate ben 104 volte nella loro storia: 42 vittorie del Bologna, 36 pareggi e 26 successi del Genoa.

Considerando solo le gare giocate in Liguria, 20 sono le vittorie dei padroni di casa, 16 i pareggi ed altrettanti i trionfi della squadra in trasferta. L’ultimo confronto al Marassi è quello della scorsa stagione: in quell’occasione fu il Genoa ad avere la meglio per 1-0, decisivo Piatek. L’ultimo successo del Bologna in trasferta invece risale alla stagione precedente: il 30 settembre 2017, gli emiliani superarono i padroni di casa di misura grazie alla rete di Palacio.