I precedenti di Bologna-Lazio

Dopo la sconfitta di Udine, il Bologna vorrà subito rifarsi. Domenica pomeriggio arriva al Dall’Ara la Lazio, che ha appena rifilato 4 gol al Genoa. Il match tra rossoblu e biancocelesti è valido per la 7^ giornata di Serie A. Le due squadre si sono affrontate in totale nella loro storia ben 148 volte: 54 vittorie del Bologna, 42 pareggi e 52 successi della Lazio.

Considerando solo le gare giocate al Dall’Ara, il bilancio è decisamente più netto: 40 trionfi a 16 per i padroni di casa, mentre sono 18 i pareggi. Tuttavia, la storia recente è tutta dalla parte dei laziali. Il Bologna infatti non vince contro la Lazio davanti al proprio pubblico dal gennaio 2011, quando il match terminò 3-1. Da allora, 4 sconfitte e 3 pareggi, in cui gli emiliani hanno segnato appena 3 gol. I rossoblu perdono da 3 anni consecutivi al Dall’Ara contro i biancocelesti: l’anno scorso terminò 0-2, decisive le reti di Luiz Felipe e Lulic.