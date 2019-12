I precedenti di Bologna-Atalanta

Il Bologna domenica alle 15 ospiterà al Dall’Ara l’Atalanta, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. La Dea è però la vera e propria bestia nera per i rossoblu, che l’anno scorso a Bergamo hanno disputato la peggior prestazione della gestione Mihajlovic. Nella loro storia, le due squadre si sono affrontate in totale 113 volte: 40 vittorie del Bologna, 32 pareggi e 41 successi dell’Atalanta. Considerando solo le gare giocate al Dall’Ara, però, il bilancio è decisamente a favore dei padroni di casa per 32 trionfi a 10.

Tuttavia, tra casa e trasferta, il Bologna ha perso le ultime 7 partite contro l’Atalanta: striscia decisamente negativa per i felsinei, che hanno vinto una sola gara delle ultime 11 contro la Dea. I bergamaschi hanno vinto gli ultimi 3 match giocati in Emilia. L’ultima partita che il Bologna ha vinto contro l’Atalanta risale al 1 novembre 2015, quando al Dall’Ara la formazione guidata allora da Donadoni ebbe la meglio per 3-0: decisive le reti di Giaccherini, Destro e Brienza.