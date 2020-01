I numeri di Bologna-Brescia

Partita fondamentale per entrambe le squadre quella di sabato alle 15 al Dall’Ara. Bologna e Brescia si sfidano per obiettivi differenti ma entrambe cercano una vittoria che si rivelerebbe pesante in termini di classifica.

I precedenti storici sorridono ai rossoblu che tra le mura amiche in 28 incontri hanno collezionato ben 17 vittorie e 4 pareggi contro le sole 7 vittorie da parte del Brescia. Sinisa Mihajlovic inoltre non ha mai perso un match ufficiale contro una squadra allenata da Eugenio Corini, numeri che fanno sorridere i tifosi rossoblu che sperano come questa particolare statistica possa confermarsi anche sabato pomeriggio.