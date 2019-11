I nazionali rossoblu in campo oggi

Destini simili questa sera per due talenti del Bologna. Alla prima convocazione in nazionale maggiore, questa è l’ultima gara ufficiale che Riccardo Orsolini e Mattias Svanberg hanno a disposizione per esordire nelle selezione A prima di Euro 2020. L’Italia questa sera sarà di scena a Palermo alle ore 20.45 contro l’Armenia, gara inutile ai fini della classifica: il ct Mancini dovrebbe quindi regalare uno spezzone all’esterno rossoblu.

Discorso simile per il centrocampista, che questa sera alle ore 20.45 ospiterà in Svezia le isole Faer Oer: il risultato non è però in palio, poiché gli scandinavi si sono già qualificati agli Europei. Svanberg spera quindi di giocare e di avere la possibilità di convincere il suo ct a convocarlo la prossima estate.