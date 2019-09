I dubbi di formazionie di Mihajlovic

Tutti disponibili ad eccetto di Dijks per Sinisa Mihajlovic in vista di Udinese-Bologna.

Sarà la terza partita in sette giorni e qualche scelta potrà essere calibrata sulla base delle energie rimaste. In difesa c’è però la buona notizia del rientro di Danilo che difficilmente non farà parte della sfida contro la sua ex squadra. al suo fianco dovrebbe esserci Denswil. Per quanto riguarda le fasce, oggi Tanjga ha espresso parole di elogio per Krejci che dunque potrebbe essere confermato, a destra invece chissà che non tocchi a Mbaye. In mezzo Medel è inamovibile, mentre al suo fianco aumentano le chance di Dzemaili. Anche in avanti non sono esclusi cambiamenti. Santander avrà la sua chance come centravanti, sulla trequarti Soriano è confermato, così come Orsolini a destra, ma a sinistra non è esclusa la soluzione Palacio al posto di Sansone.