Con una nota apparsa sul sito ufficiale il Bologna comunica i convocati in vista della partita di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Fuori Soriano per botta al ginocchio e Santander per una contusione al polpaccio sinistro.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Cangiano (29), Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen