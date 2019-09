I convocati di Corini: squalificato Balotelli, prima per Matri

Sale l’attesa per il ritorno del campionato. Il Bologna sarà di scena domani pomeriggio al Rigamonti contro il Brescia, gara valida per la 3^ giornata di Serie A. Sono 19 i convocati di Corini per la sfida contro i rossoblu. Allo squalificato Balotelli, si aggiungono gli infortunati Ndoj, Martella, Torregrossa e Magnani. Prima volta con la maglia del Brescia per Matri.

I convocati del Brescia

Portieri: Joronen, Alfonso

Difensori: Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Semprini.

Centrocampisti: Tonali, Spalek, Zmrhal, Morosini, Bisoli, Dessena, Romulo, Tremolada.

Attaccanti: Donnarumma, Ayé, Matri.