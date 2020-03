I consigli di Tomiyasu: “Non abbracciatevi o baciatevi!”

Come un messaggio alla Nazione, sono i video di Tomiyasu sul proprio Instagram personale. Il difensore giapponese del Bologna dispensa consigli sui comportamenti da tenere per evitare il diffondersi del virus. Le sue parole sono estremamente serie, come sentisse sulle spalle la responsabilità dei suoi 39mila followers. Lui che in Giappone, così come a Bologna è idolo dei tifosi.

Alla sua prima stagione di A, il nativo di Fukuoka, sta dimostrando di essere all’altezza del campionato italiano. Dopo essersi guadagnato un posto da titolare nello scacchiere di Mihajlovic fin dal 1′ minuto, Tomiyasu è diventato uno dei pilastri della Nazionale nipponica. Una Nazionale che il giapponese avrebbe voluto guidare nell’Olimpiade di questa estate, rinviata a causa del virus. Servirà un ulteriore anno di attesa al rossoblu per concretizzare il proprio sogno.

Fonte: Il Corriere dello Sport Stadio.