I consigli di Riccardo Orsolini per affrontare al meglio la quarantena

Giorni non facili quelli che tutti stiamo vivendo in questo periodo di piena emergenza. Se stare in casa ti pesa, il Bologna ha una sorpresa per te.

Tramite la pagina Instagram della società rossoblu, Riccardo Orsolini consiglia diversi passatempo a tutti coloro che sono costretti a stare a casa per via dell’emergenza Covid19.

Serie Tv, film, libri, ricette e giochi da tavolo secondo l’esterno rossoblu.

Per quanto riguarda le serie da guardare, Orso consiglia la Casa di Carta.

Se invece si ha voglia di guardare un film, il consiglio della stella rossoblu è quello di dedicarsi alla visione della saga di Harry Potter, un classico intramontabile.

Se si vuole invece occupare il tempo attraverso una lettura piacevole e impegnata, Il Grande Gatsby è quello che fa al caso vostro.

Se non siete tipi da film o a cui non piace leggere, potete sempre dilettarvi giocando a carte, Orsolini consiglia il mercante in fiera.

Accompagnare il tutto con una fetta di torta al cacao può essere infine la ricetta perfetta per una quarantena serena.