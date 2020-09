Hickey, un grande debutto per il giovane scovato su internet

Un ottimo debutto per il neo acquisto del Bologna, Aaron Hickey, nella partita contro il Parma. Il ragazzo è stato prelevato dagli Hearts e scovato dalla dirigenza rossoblù su internet. Come riporta il Carlino, si è trattato di un monitoraggio attento, puntuale, ore e ore al pc, tablet, smartphone a guardare e riguardare le sue partite. Dopo questo lavoro è stato contattato Mihajlovic, al quale è bastato un riassunto di immagini e dati per apprezzare il ragazzo.

A giugno il terzino scozzese è arrivato a Bologna per visitare città e centro tecnico. Per convincerlo ci è voluto più tempo del previsto perchè su di lui si erano mossi diversi club come Bayern Monaco, Lione e Celtic e quando ti cercano in tanti è normale andare in confusione.

Mihajlovic nella settimana che portava a Bologna-Parma l’ha provato tutta la settimana, ma senza rivelargli che avrebbe giocato da titolare. Il ragazzo ha giocato un’ottima partita dimostrando talento, carattere e coraggio. Sul proprio profilo Instagram ha poi espresso emozione e felicità dopo la gara: “Ho addosso una sensazione fantastica per questo debutto con il Bologna e complimenti alla squadra per il buon risultato ottenuto.