Hickey: “Bologna da parte sinistra. Palacio? Ogni volta è…”

Dopo una lunga estate vissuta a decidere tra Bologna e Bayern Monaco, Aaron Hickey è arrivato sul pianeta rossoblù ritagliandosi immediatamente un ruolo da protagonista. Pronti via e Sinisa Mihajlovic lo ha schierato titolare:

“Sapevo che qui avrei potuto trovare maggior spazio – ha affermato Hickey al Carlino – Sto dando il massimo e ho avuto fortuna, devo continuare così e migliorare. Su cosa? Mihajlovic sta lavorando per farmi crescere in entrambe le fasi, a volte interviene lui in persona, altre volte i collaboratori. Poi mi stanno insegnando tanto la postura nell’uno contro uno”.