Hellas-Bfc, le probabili formazioni

Il Bologna si appresta a cominciare la stagione 2019-2020, partita di debutto contro il Verona al Bentegodi e esodo dei tifosi rossoblù, sono previsti in 3000 in casa dell’Hellas. I rossoblù si apprestano a scendere in campo con gli uomini che hanno dato più garanzie durante questo precampionato.

In porta ovviamente Skorupski, mentre la linea difensiva sarà composta da Tomiyasu, Denswil, Danilo e Dijks. La cerniera di centrocampo sarà probabilmente formata da Poli e Kingsley, qui l’unico ballottaggio, con Dzemaili che potrebbe giocare al posto del giovane centrocampista, anche se è importante sottolineare che dopo il buon precampionato, ieri in conferenza stampa sono giunti anche i complimenti di De Leo, che ha evidenziato come il ragazzo abbia subito compreso quali fossero le richieste dello staff tecnico. Alle spalle dell’unico centravanti Palacio giocherà il trio formato da Orsolini, Soriano e Sansone. Convocato anche il giovane Cangiano, prelevato questa estate dalla Roma, mentre ancora non è certo se Schouten andrà in panchina o in tribuna.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tupta.

Allenatore: Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Kingsley, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic