Hellas-Bfc, le formazioni ufficiali

Nessuna particolare sorpresa per il Bologna nella prima formazione ufficiale della Serie A 2019/2020. Lo staff tecnico, Mihajlovic sarà presente in panchina, ha scelto più o meno quelli visti in estate. C’è il giapponese Tomiyasu dietro, Kingsley in mediana mentre davanti Palacio e non Destro.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. All.: Mihajlovic.

VERONA: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tutino. All.: Juric.