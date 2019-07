Helander: “Cercavo una nuova esperienza. Voglio lottare per vincere titoli”

Filip Helander, ex difensore del Bologna, da poco trasferitosi ai Glasgow Rangers per circa 5 milioni di euro ha rilasciato una breve intervista sul sito ufficiale della società scozzese. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Ho scelto i Rangers – dice lo svedese – perché è un grande club e volevo vivere una nuova esperienza. E’ importante essere arrivato in una società dove c’è una mentalità vincente e si combatte per ogni titolo. Ho sentito dell’interessamento dei Rangers circa una settimana fa e immediatamente ho accetto il trasferimento in Scozia.”

Poi sul rapporto con il mister Steven Gerrard afferma: ” Ho parlato con il mister quando avevo già deciso di trasferirmi qui e lui mi ha confermato che sarei stato il benvenuto.”